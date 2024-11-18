Зірка збірної Данії залишить Манчестер Юнайтед
Крістіан Еріксен (ліворуч)
manutd.com
Данський півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен влітку залишить клуб.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Чинна угода 32-річного футболіста розрахована до 2025 року.
У поточному сезоні Еріксен зіграв за МЮ 8 матчів у Прем'єр-лізі та 4 матчі в Лізі Європи, в яких відзначився двома голами.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Спортинга Рубен Аморім, який незабаром очолить Манчестер Юнайтед, планує влаштувати серйозну кадрову чистку на своєму новому місці роботи.