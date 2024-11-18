Зірка збірної Данії залишить Манчестер Юнайтед

Данський півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен влітку залишить клуб.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Чинна угода 32-річного футболіста розрахована до 2025 року.

🚨🇩🇰 Manchester United and Christian Eriksen are still expected to part ways at the end of the season.



No negotiations taking place over new deal, while Rúben Amorim’s opinion will also be considered — but Eriksen’s expected to leave. pic.twitter.com/HJALrKh3Fl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2024

У поточному сезоні Еріксен зіграв за МЮ 8 матчів у Прем'єр-лізі та 4 матчі в Лізі Європи, в яких відзначився двома голами.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Спортинга Рубен Аморім, який незабаром очолить Манчестер Юнайтед, планує влаштувати серйозну кадрову чистку на своєму новому місці роботи.