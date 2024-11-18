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Зірка збірної Данії залишить Манчестер Юнайтед

Олексій Мурзак — 18 листопада 2024, 16:13
Зірка збірної Данії залишить Манчестер Юнайтед
Крістіан Еріксен (ліворуч)
manutd.com

Данський півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен влітку залишить клуб.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Чинна угода 32-річного футболіста розрахована до 2025 року.

У поточному сезоні Еріксен зіграв за МЮ 8 матчів у Прем'єр-лізі та 4 матчі в Лізі Європи, в яких відзначився двома голами.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Спортинга Рубен Аморім, який незабаром очолить Манчестер Юнайтед, планує влаштувати серйозну кадрову чистку на своєму новому місці роботи.

Еріксен Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

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