Реал закрив трансфер захисника Бенфіки – джерело

Мадридський Реал завершив трансфер гравця Бенфіки Альваро Каррераса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби досягли усної домовленості про перехід 22-річного фулбека. Сума трансферу складе 50 мільйонів євро, які будуть відправлені декількома частинами.

Наразі залишилось зачекати згоди Манчестер Юнайтед не активувати клаусулу Альваро.

У сезоні 2024/25 Каррерас зіграв за Бенфіку 52 матчі, забивши 4 голи та віддавши 5 результативних передач. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати ще одного захисника Ліверпуля вільним агентом.