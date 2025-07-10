Реал закрив трансфер захисника Бенфіки – джерело
Альваро Каррерас
Бенфіка
Мадридський Реал завершив трансфер гравця Бенфіки Альваро Каррераса.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуби досягли усної домовленості про перехід 22-річного фулбека. Сума трансферу складе 50 мільйонів євро, які будуть відправлені декількома частинами.
Наразі залишилось зачекати згоди Манчестер Юнайтед не активувати клаусулу Альваро.
У сезоні 2024/25 Каррерас зіграв за Бенфіку 52 матчі, забивши 4 голи та віддавши 5 результативних передач. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 35 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати ще одного захисника Ліверпуля вільним агентом.