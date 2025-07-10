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Реал закрив трансфер захисника Бенфіки – джерело

Олександр Булава — 10 липня 2025, 23:17
Реал закрив трансфер захисника Бенфіки – джерело
Альваро Каррерас
Бенфіка

Мадридський Реал завершив трансфер гравця Бенфіки Альваро Каррераса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби досягли усної домовленості про перехід 22-річного фулбека. Сума трансферу складе 50 мільйонів євро, які будуть відправлені декількома частинами.

Наразі залишилось зачекати згоди Манчестер Юнайтед не активувати клаусулу Альваро.

У сезоні 2024/25 Каррерас зіграв за Бенфіку 52 матчі, забивши 4 голи та віддавши 5 результативних передач. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати ще одного захисника Ліверпуля вільним агентом.

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Альваро Каррераса

Реал близький до підписання захисника Бенфіки – інсайдер

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