Колишній тренер Манчестер Юнайтед відмовився очолити збірну Данії
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер відхилив пропозицію очолити збірну Данії.
Про це повідомляє Tipsbladet.
За їхньою інформацією, таке рішення 51-річного норвежця пов’язане із тим, що він веде переговори з топклубом. Назва цього клубу не повідомляється.
Сульшер покинув посаду головного тренера Манчестер Юнайтед наприкінці 2021 року. Він очолював "Червних дияволів" з 2018 року.
У лютому поточного року повідомлялося про те, що Сульшер може тимчасово очолити мюнхенську Баварію, замінивши Томаса Тухеля.
Що стосується збірної Данії, то після Євро-2024 у відставку подав головний тренер команди Каспер Юльман, зараз його обов’язки тимчасово виконує Ларс Кнудсен. Під його керівництвом данці стартували у Лізі націй із двох перемог.