Манчестер Юнайтед готовий позбутися Антоні в січні

Манчестер Юнайтед планує підчас січневого трансферного вікна позбутися бразильського вінгера Антоні.

Про це повідомляє CaughtOffside.

"Червоні дияволи" готові як віддати Антоні в оренду, так і продати його в інший клуб. Варіант із орендою керівництво клубу вважає більш прийнятним.

Інтерес до Антоні проявляють англійські Ньюкасл і Крістал Пелес, а також колишній клуб Антоні, Аякс, звідки він перейшов до Манчестер Юнайтед влітку 2022 року за 95 мільйонів євро.

Зараз трансферна вартість 24-річного бразильця оцінюється всього у 20 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на його рахунку 1 гол в 4 матчах в усіх турнірах.

Вчора повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед вирішив позбавити сера Алекса Фергюсона зарплати.