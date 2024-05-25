Манчестерське дербі у фіналі Кубку Англії: Ман Сіті зіграє проти Ман Юнайтед

Манчестер Сіті зустрінеться з Манчестер Юнайтед у фіналі Кубку Англії з футболу.

Поєдинок відбудеться у суботу, 25 травня. Початок — о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі Setanta Sports.

Кубок Англії з футболу

Фінал, 25 травня

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед

Зазначимо, що у півфіналі "містяни" мінімально здолали Челсі Михайла Мудрика, а "червоні дияволи" у серії післяматчевих пенальті перемогли Ковентрі з Чемпіоншипу.

Нагадаємо, підопічні Жузепа Гвардіоли завершили сезон на першому місці в Англійській Прем'єр-лізі, а МЮ посіли 8 сходинку. Для Манчестер Сіті це 4 чемпіонство поспіль.