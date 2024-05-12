Зінченко не потрапив у стартовий склад Арсенала на матч проти Манчестер Юнайтед

Арсенал на виїзді зіграє проти Манчестер Юнайтед у матчі 37 туру чемпіонату Англії.

Український оборонець "канонірів" Олександр Зінченко втратив місце в основі та розпочне гру на лаві запасних. Він шостий матч поспіль Арсенала розпочинає у запасі.

Арсенал

Манчестер Юнайтед

Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Наразі лондонський клуб посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату з 83 очками в активі. МЮ йде восьмим з 54 балами.

Напередодні Челсі з голом Михайла Мудрика вирвав перемогу над Ноттінгемом, Борнмут Іллі Забарного програв Брентфорду Єгора Ярмолюка.