Зінченко не потрапив у стартовий склад Арсенала на матч проти Манчестер Юнайтед
— 12 травня, 17:48
Арсенал на виїзді зіграє проти Манчестер Юнайтед у матчі 37 туру чемпіонату Англії.
Український оборонець "канонірів" Олександр Зінченко втратив місце в основі та розпочне гру на лаві запасних. Він шостий матч поспіль Арсенала розпочинає у запасі.
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.
Наразі лондонський клуб посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату з 83 очками в активі. МЮ йде восьмим з 54 балами.
Напередодні Челсі з голом Михайла Мудрика вирвав перемогу над Ноттінгемом, Борнмут Іллі Забарного програв Брентфорду Єгора Ярмолюка.