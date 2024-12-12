Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті готує трансфер захисника Барселони

Олександр Булава — 12 грудня 2024, 22:23
Манчестер Сіті готує трансфер захисника Барселони
Араухо
Getty Images

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні захисника Барселони Рональда Араухо.

Про це повідомляє El Nacional.

Керівництво клубу сподівається, що цей трансфер допоможе клубу покращити результати. Манчестер Сіті спробує підписати Араухо взимку.

Зазначається, що майбутнє обронця на "Камп Ноу" зовсім не гарантоване, оскільки його контракт розрахований до літа 2026 року та не було переговорів про продовження угоди.

Очікується, що Барселона буде вимагатися за трансфер щонайменше 70 млн євро.

Наразі гравець відновлюється від травми, яку отримав у чвертьфінальному матчі Копа Америка-2024 проти Бразилії. З того часу гравець так і не грав за клуб.

Араухо відіграв 37 матчів у минулому сезоні за Барселону, відзначившись голом та двома асистами. Уругваєць вважається одним із найкращих центрбеків світу. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 70 млн євро.

Барселона Манчестер Сіті Футбольні трансфери Рональд Араухо

Рональд Араухо

Барселона отримає компенсацію від ФІФА за травму Араухо
Барселона обрала п'ятірку капітанів на сезон-2024/25
Джерело повідомило, хто стане наступним капітаном Барселони
Sofascore опублікував символічну збірну найкращих гравців Копа Америка-2024
Араухо вилетів до кінця 2024 року через травму

Останні новини