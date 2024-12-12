Манчестер Сіті готує трансфер захисника Барселони

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні захисника Барселони Рональда Араухо.

Про це повідомляє El Nacional.

Керівництво клубу сподівається, що цей трансфер допоможе клубу покращити результати. Манчестер Сіті спробує підписати Араухо взимку.

Зазначається, що майбутнє обронця на "Камп Ноу" зовсім не гарантоване, оскільки його контракт розрахований до літа 2026 року та не було переговорів про продовження угоди.

Очікується, що Барселона буде вимагатися за трансфер щонайменше 70 млн євро.

Наразі гравець відновлюється від травми, яку отримав у чвертьфінальному матчі Копа Америка-2024 проти Бразилії. З того часу гравець так і не грав за клуб.

Араухо відіграв 37 матчів у минулому сезоні за Барселону, відзначившись голом та двома асистами. Уругваєць вважається одним із найкращих центрбеків світу. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 70 млн євро.