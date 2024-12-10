Барселона отримає компенсацію від ФІФА за травму Араухо

ФІФА виплатить іспанській Барселоні компенсацію через травму захисника Рональда Араухо.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Сьогодні, 10 грудня, 25-річний гравець отримав дозвіл від лікарів на участь у матчах команди.

Рональд отримав травму у чвертьфінальному матчі Копа Америка-2024 проти Бразилії. З того часу гравець так і не грав за клуб.

За програмою захисту клубів ФІФА, після 28 днів з моменту пошкодження футболіста, якщо гравець отримав травму у розташуванні збірної та не відновився за цей час, клуб отримує фінансову компенсацію за кожен день, коли футболіст лишається недоступним для клубу. Ця виплата становить 20 548 євро за день, вона визначається розміром фіксованої зарплатні гравця.

Тому каталонцям повинні виплатити суму в розмірі 2,6 млн євро.

Араухо відіграв 37 матчів у минулому сезоні за Барселону, відзначившись голом та двома асистами. Уругваєць вважається одним із найкращих центрбеків світу. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 70 млн євро.