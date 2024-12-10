Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона отримає компенсацію від ФІФА за травму Араухо

Олександр Булава — 10 грудня 2024, 21:01
Барселона отримає компенсацію від ФІФА за травму Араухо
Араухо
Getty Images

ФІФА виплатить іспанській Барселоні компенсацію через травму захисника Рональда Араухо.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Сьогодні, 10 грудня, 25-річний гравець отримав дозвіл від лікарів на участь у матчах команди.

Рональд отримав травму у чвертьфінальному матчі Копа Америка-2024 проти Бразилії. З того часу гравець так і не грав за клуб.

За програмою захисту клубів ФІФА, після 28 днів з моменту пошкодження футболіста, якщо гравець отримав травму у розташуванні збірної та не відновився за цей час, клуб отримує фінансову компенсацію за кожен день, коли футболіст лишається недоступним для клубу. Ця виплата становить 20 548 євро за день, вона визначається розміром фіксованої зарплатні гравця.

Тому каталонцям повинні виплатити суму в розмірі 2,6 млн євро.

Араухо відіграв 37 матчів у минулому сезоні за Барселону, відзначившись голом та двома асистами. Уругваєць вважається одним із найкращих центрбеків світу. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt оцінюється в 70 млн євро.

ФІФА Барселона Рональд Араухо

Рональд Араухо

Барселона обрала п'ятірку капітанів на сезон-2024/25
Джерело повідомило, хто стане наступним капітаном Барселони
Sofascore опублікував символічну збірну найкращих гравців Копа Америка-2024
Араухо вилетів до кінця 2024 року через травму
Довбик потрапив у символічну збірну сезону Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards

Останні новини