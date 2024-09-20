Манчестер Сіті хоче продовжити контракт з лідером команди

Манчестер Сіті має намір продовжити контракт з опорним півзахисником команди Родрі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Містяни" запропонували іспанському півзахиснику угоду до 2028 року з опцією продовження до 2029. Нинішній контракт розрахований до літа 2027 року.

Родрі входить до трансферних планів мадридського Реала, а сам 28-річний хавбек готовий розглянути цю пропозицію через бажання повернутися в Іспанію.

За інформацією Скіри, що президент "вершкових" Флорентіно Перес проявляє інтерес до Родрі ще з липня цього року.

#ManchesterCity are working to extend #Rodri’s contract, which currently expires in June 2027. Offered a new deal until 2028 with the option for 2029. #RealMadrid are at the window: Florentino #Perez has shown interest in signing him from July. #transfers #MCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 20, 2024

Зазначимо, що іспанець приєднався до команди Жузепа Гвардіоли в 2019 році. За 5 років у клубі він зіграв 258 матчів, у яких відзначився 26 забитими м'ячами та віддав 30 результативних передач. Також опорник виграв 11 клубних трофеїв.

Нагадаємо, нещодавно Родрі розповів, що для нього означає боротьба за "Золотий м’яч" та заявив, що люди які вірять в його перемогу – неймовірні.