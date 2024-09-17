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Інсайдери розкрили наполеонівські плани Переса на наступне літнє трансферне вікно

Ігор Чернявський — 17 вересня, 15:55
Інсайдери розкрили наполеонівські плани Переса на наступне літнє трансферне вікно
ФК Реал

У наступне літнє трансферне вікно Реал націлиться на кількох зірок Англійської Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє Independent.

За інформацією джерела, йдеться про правого фулбека Ліверпуля Трента Александера-Арнольда та опорника Манчестер Сіті Родрі. Також "вершкові" хочуть придбати одного з топових центрбеків – Вільяма Саліба з Арсенала або Крістіана Ромеро з Тоттенгема.

Зазначається, що підписання Кіліана Мбаппе ознаменувало початок нової ери в "королівському клубі", й наступного літа Флорентіно Перес планує знову заявити про фінансову міць Реала.

Нагадаємо, попри те, що атака "галактікос" тепер складається з зіркових Мбаппе, Вінісіуса, Родріго та Беллінгема, чинні переможці Ліги чемпіонів загальмували на старті сезону. Відставання Реала від Барселони в чемпіонаті Іспанії наразі становить 4 очки.

Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ліверпуль Манчестер Сіті Реал Мадрид Родрі Саліба Тоттенгем Арсенал Лондон Трент Александер-Арнольд Крістіан Ромеро

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