Інсайдери розкрили наполеонівські плани Переса на наступне літнє трансферне вікно

У наступне літнє трансферне вікно Реал націлиться на кількох зірок Англійської Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє Independent.

За інформацією джерела, йдеться про правого фулбека Ліверпуля Трента Александера-Арнольда та опорника Манчестер Сіті Родрі. Також "вершкові" хочуть придбати одного з топових центрбеків – Вільяма Саліба з Арсенала або Крістіана Ромеро з Тоттенгема.

Зазначається, що підписання Кіліана Мбаппе ознаменувало початок нової ери в "королівському клубі", й наступного літа Флорентіно Перес планує знову заявити про фінансову міць Реала.

Нагадаємо, попри те, що атака "галактікос" тепер складається з зіркових Мбаппе, Вінісіуса, Родріго та Беллінгема, чинні переможці Ліги чемпіонів загальмували на старті сезону. Відставання Реала від Барселони в чемпіонаті Іспанії наразі становить 4 очки.