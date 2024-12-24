Ман Юнайтед скасував різдвяну вечірку, хоча ключовий гравець “дияволів” хотів її оплатити

Манчестер Юнайтед скасував різдвяну вечірку, хоча півзахисник команди Бруну Фернандеш хотів її оплатити.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, генеральний директор "дияволів" Омар Беррада підтвердив це рішення на зібранні персоналу, один із співробітників голосно відповів протяжнив "WOW".

Зазначається, скасування вечірки стало темою для розмов та викликало загальне невдоволення серед працівників клубу.

Капітан "червоних дияволів" Бруну Фернандеш був настільки "вражений" заявою керівництва клубу, що звернувся з пропозицією взяти на себе всі додаткові витрати, пов’язані зі співробітниками. Однак його пропозицію керівництво клубу відхилило.

У менеджменті клубу стверджують, що рішення було ухвалено через те, що багато людей втратили роботу, і святкувати за таких обставин було б недоречно, а не через фінансові міркування.

Додамо, що Манчестер Юнайтед заощадив близько 250 000 тисяч фунтів стерлінгів.

Раніше головний тренер команди Рубен Аморів заявив, що його не хвилює Різдво, він прагне просто перемагати.