Мальдера продовжує бути помічником Де Дзербі
Італійський фахівець Андреа Мальдера продовжує бути помічником Роберто Де Дзербі.
Про це він заявив у своєму Instagram.
Андреа був помічником головного тренера України з 2016 по 2021 роки, коли збірну очолював Андрій Шевченко. Останнім місцем роботи Мальдери був Брайтон, де він працював з екснаставником Шахтаря Роберто Де Дзербі. Наприкінці червня італієць покинув англійський клуб.
Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація, що Андреа може повернутися у тренерський штаб збірної України.