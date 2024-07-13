Мальдера продовжує бути помічником Де Дзербі

Італійський фахівець Андреа Мальдера продовжує бути помічником Роберто Де Дзербі.

Про це він заявив у своєму Instagram.

Андреа був помічником головного тренера України з 2016 по 2021 роки, коли збірну очолював Андрій Шевченко. Останнім місцем роботи Мальдери був Брайтон, де він працював з екснаставником Шахтаря Роберто Де Дзербі. Наприкінці червня італієць покинув англійський клуб.

Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація, що Андреа може повернутися у тренерський штаб збірної України.