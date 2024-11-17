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Карпати спростували інформацію щодо оренди вінгера Полісся

Олексій Мурзак — 17 листопада 2024, 19:02
Карпати спростували інформацію щодо оренди вінгера Полісся
Бені Макуана
ФК Полісся

Заступник директора Карпат із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш спростував інформацію журналіста Ігоря Бурбаса щодо зацікавленості в оренді вінгера Полісся Бені Макуана.

Про це він сказав у коментарі Брутальному футболу.

"ФК Карпати не веде переговорів щодо оренди Макуана. Спростовуємо інформацію інсайдера Бурбаса", – повідомив Авдиш.

Нагадаємо, Макуана перейшов в Полісся минулого літа з Монпельє. У першому колі чемпіонату він провів 20 матчів, в яких забив чотири голи та віддав три асисти. Він визнавався найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги за підсумками жовтня 2023 року. У лютому гравець збірної Конго отримав травму стегна, через яку пропустив залишок минулого сезону.

У поточному сезоні Макуана встиг чотири рази з’явитися на полі, а з середини вересня не потрапляв до заявки першої команди – офіційно вважався травмованим, однак ЗМІ повідомляли, що у гравця проблеми з дисципліною, через що його перевели в дубль житомирського клубу.

Карпати Полісся Бені Макуана

Бені Макуана

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