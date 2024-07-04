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Хлань — про перебування в Олімпійській збірній: Моя родина дуже пишається

Андрій Яросименко — 4 липня, 10:52
Хлань — про перебування в Олімпійській збірній: Моя родина дуже пишається

Футболіст олімпійської збірної України Максим Хлань сказав, що його родина пишається тим, що хлопець потрапив у склад олімпійської команди.

Його слова передає Суспільне спорт.

"Звісно, насамперед відчуваю гордість — для України це вперше. Звісно, ми готуємося повним чином і хочемо якнайкраще себе проявити. Дуже радий, що потрапив до фінального списку. Моя родина дуже пишається. Представляємо країну на Олімпіаді. Нам потрібна підтримка нашого народу, і ми все для них зробимо.
Вже чув імена суперників. Але ми виходимо грати проти них і не маємо дивитися чи імениті вони. Мусимо грати у свій футбол і демонструвати наші прізвища на спинах", — сказав футболіст.

Перший матч на Іграх-2024 Україна зіграє проти збірної Іраку 24 липня о 20:00.

Нагадаємо, раніше головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив заявку на Олімпіаду-2024 в Парижі. В складі команди гратимуть Таловєров, Краснопір та Очеретько.

Олімпійські ігри-2024 Максим Хлань

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