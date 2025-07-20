Український центральний захисник Максим Дячук дебютував у чемпіонаті Польщі в складі Лехії з Гданська. Це трапилося у неділю, 20 липня, у виїзному матчі першого туру проти Гурніка з Забже.

Дячук вийшов на заміну на 71 хвилині замість шведа Еліаса Ольссона. На той момент Лехія програвала 0:2, на 88 хвилині команда Дячука відіграла один гол завдяки точному удару ексгравця Кривбаса Ріефта Капича з пенальті. Матч завершився з рахунком 1:2.

Окрім Дячука, у складі Лехії участь у матчі взяли ще 4 українці: воротар Богдан Сарнавський, хавбек Іван Желізко та форвард Богдан В’юнник вийшли в основі, півзахисник Антон Царенко з’явився на заміну.

Нагадаємо, 16 липня Дячук перейшов у Лехію з Динамо Київ на правах річної оренди.