Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Дячук дебютував у чемпіонаті Польщі

Олег Дідух — 20 липня 2025, 17:52
Дячук дебютував у чемпіонаті Польщі
Максим Дячук
ФК Динамо Київ

Український центральний захисник Максим Дячук дебютував у чемпіонаті Польщі в складі Лехії з Гданська. Це трапилося у неділю, 20 липня, у виїзному матчі першого туру проти Гурніка з Забже.

Дячук вийшов на заміну на 71 хвилині замість шведа Еліаса Ольссона. На той момент Лехія програвала 0:2, на 88 хвилині команда Дячука відіграла один гол завдяки точному удару ексгравця Кривбаса Ріефта Капича з пенальті. Матч завершився з рахунком 1:2.

Окрім Дячука, у складі Лехії участь у матчі взяли ще 4 українці: воротар Богдан Сарнавський, хавбек Іван Желізко та форвард Богдан В’юнник вийшли в основі, півзахисник Антон Царенко з’явився на заміну.

Нагадаємо, 16 липня Дячук перейшов у Лехію з Динамо Київ на правах річної оренди.

Лехія Чемпіонат Польщі Максим Дячук

Лехія

Лехія підпише ще одного гравця Динамо – журналіст
Захисник Динамо став гравцем Лехії
Захисник Динамо завершує перехід у Лехію – джерело
Динамо відправило Царенка у польський клуб
Хлань може продовжити кар’єру в турецькій Суперлізі – джерело

Останні новини