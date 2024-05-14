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Іспанський гранд може підписати Дібалу

Владислав Уткін — 14 травня, 18:07
Іспанський гранд може підписати Дібалу

Мадридський Атлетико планує посилити лінію атаки півзахисником Роми Пауло Дібалою.


Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, трансфер аргентинця може обійтись "матрасникам" всього лише в 12 млн євро, оскільки ця сума прописана в якості клаусули в контракті Дібали з "вовками". Фінансові деталі пропозиції для самого футболіста наразі невідомі. Зазначається, що Рома розраховує на футболіста, але досі не почала перемовини про продовження контракту, що збільшує шанси Атлетико підписати гравця.
В поточному сезоні Пауло провів 37 матчів, забивши 16 голів та віддавши 10 результативних передач.
Атлетико Дібала Рома

Атлетико

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