Важко прийняти такий результат: Лупашко – про поразку Карпат від Колоса в УПЛ

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко вважає, що його команда не заслуговувала на поразку у матчі з Колосом (1:2).

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Важко прийняти такий результат. Думаю, що по грі ми не заслуговували на поразку, але і на перемогу теж ні. Адже якість була не найкращою. Враховуючи кількість втрат перед матчем і під час нього, вважаю, що якість гри непогана, зважаючи на всі проблеми", – розповів він.

Також тренер відповів на запитання, чому Карпати сьогодні не були схожими на себе.

"Умовно кажучи, заберіть в Динамо трьох центральних захисників, Ярмоленка… У нас же сьогодні ще не грав Очеретько. У ході гри заберіть основного інсайда та вінгера, які попросили заміни. Я думаю, що це сім-вісім футболістів, тому інший малюнок гри. Проблема не в тому, що ці, хто грали не якісно виконували свою роботу, а проблема в тому, що багато хто грав у незвичних для себе умовах, позиціях. Враховуючи те, які у нас були зміни, сьогодні ми не могли вимагати те, що ми зазвичай просимо в розвитку на м’ячі. Оскільки треба було робити великі перебудови", – зазначив Лупашко.

Після цієї поразки Карпати, набравши 46 очок, опустилися на п’яте місце у таблиці, поступаючись одним балом Поліссю. У заключному, 30-му турі Карпати вдома зіграють із Зорею,