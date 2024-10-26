Лунін та Пенья обмінялися шикарними сейвами на старті Ель Класіко

Ель Класіко у новому сезоні стартувало із двох шалених сейвів від голкіперів Реала та Барселони.

Спочатку Андрій Лунін зумів без проблем зупинити вихід 1 на 1 проти Ламіна Ямаля, впевнено зловивши м'яч після перекидки іспанця.

Трохи пізніше вже Реал мав нагоду відзначитися, але на заваді став Іньякі Пенья.

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"Вершкові" зуміли вийти у небезпечну контратаку, Кіліан Мбаппе віддав простріл на дальню стійку і гравець мадридців вже заносив м'яч у ворота. В останній момент Пенья витягнув знаряд із лінії.

Нагадаємо, на нашому сайті також доступна онлайн-трансляція зустрічі Реала проти Барселони.