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Лунін та гравці Реала отримали нові машини від BMW

Володимир Кук — 26 вересня, 22:16
Лунін та гравці Реала отримали нові машини від BMW
Реал Мадрид
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Гравці Реала отримали нові машини від спонсора команди, компанії BMW.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що гравці "королівського клубу" мають приїхати на цих машинах на найближчий матч Ла Ліги який відбудеться 29 вересня, проти Атлетико.

Український воротар "вершкових" Андрій Лунін обрав для себе BMW i5 M60 xDrive. Ціна даної моделі становить понад 100 тисяч євро.

Нагадаємо, що BMW стали спонсорами реала у 2022 році. Контракт підписаний на 19 років.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид BMW

Андрій Лунін

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