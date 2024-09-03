Форвард збірної Аргентини перейшов у мексиканський клуб

Форвард збірної Аргентини Лукас Окампос став гравцем мексиканського Монтеррея.

Про це сказано на сайті команди.

Сторони погодили контракт до 2027 року. За 30-річного нападника Монтеррей заплатив 7,25 млн євро.

Лукас останні 5 сезонів був на контракті з Севільєю, у складі якої двічі (2020 та 2023) вигравав Лігу Європи. Також грав за Рівер Плейт, Монако, Марсель, Дженоа та Мілан.

У 2019 році дебютував за збірну Аргентини. У складі національної збірної забив 2 голи за 12 поєдинків.

Раніше ми повідомляли, що форварда Валенсії Рафу Міра, який належить Севільї, затримали за підозрою у сексуальному насильстві.