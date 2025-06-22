Емблематичний Рамос, самокаліцтво Каналеса і дербі нуворишів: п'ять найкращих історій про Монтеррей

Клубний чемпіонат світу в розпалі, і щодня планета відкриває для себе цікаві команди, про які раніше знали хіба в їхніх країнах.

Мексиканський Монтеррей, наприклад, зупинив фіналіста Ліги чемпіонів – Інтер!

Чемпіон розповідає, як таке взагалі можливо, і чому "Лос Раядос" заслуговують частішої уваги, ніж раз на чотири роки.

Зірка

Поклавши руку на серце, хто читав би цей матеріал, якби не 39-річний Серхіо Рамос?

А от з ним – інша справа.

Рамос – жива ікона футболу. Останній істинний мадридиста, як багато хто вважає на Піренеях. 601 матч за Реал, 180 матчів за збірну Іспанії, з яких 131 завершився перемогою "Фурії".

Перемоги в його ДНК, тож в середу навіть у складі Монтеррея він не здався фіналісту Ліги чемпіонів Інтеру.

Рамос керував обороною, допрацьовував, летів в підкати – навіть попри втрату швидкості з віком. І ще забив ось такий гол.

Se eleva Sergio Ramos. Y el final se cuenta solo. 💥@Rayados | #FIFACWC pic.twitter.com/zoTIIzAAYZ — Mundial de Clubes FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 18, 2025

"Це збіг обставин, що ми його придбали. Нам був потрібен центральний захисник ще 7 місяців тому, – казав у лютому президент Монтеррея Хосе Антоніо "Тато" Нор'єга. – Рамос був вільним після завершення контракту з Севільєю, і ми подумали: "Вау!". І ми почали робити спроби його заманити".

Насправді цьому передували обопільні сумніви.

Зіркова дружина Рамоса Пілар Рубіо відмовилася з ним їхати, бо її запросили суддею на фешн-шоу на іспанському ТБ, а Серхіо не хотів бути без сім'ї надто довго.

Паралельно й клуб вагався, чи здатен Рамос у такому віці показувати футбол високого рівня.

Another angle of Sergio Ramos' first Monterrey goal 🇪🇸 pic.twitter.com/2Q6V54WEW0 — Rayados90 (@rayadosninety) March 3, 2025

"Ми провели фізичні й медичні тести. Його результати були на рівні, придатному для змагань. Я сам грав у футбол і знаю, які навички втрачаєш з віком. Але Серхіо впорався добре.

Ми вже знали про нього дещо від хлопців, які ділили з ним роздягальню раніше, як Серхіо Каналес та Лукас Окампос. Ми також розпитали його близьких та суперників інкогніто. І, знаєте, нас дуже здивувало, що ніхто не сказав щось таке, що б нас турбувало. Всі говорили про нього лише як про елітного спортсмена".

Картина аж занадто солодка, тож розбавимо її гіркою правдою – за півроку Серхіо зміг вийти на поле лише 10 разів.

Кляті травми, еге ж.

Разом з тим, у 10 матчах він забив 5 голів і заробив пряму червону. Це все ще той Рамос, якого ми пам'ятаємо. Інтер тепер переконався.

І, так, з Пілар у них все добре. Вона приїздить до Мексики, коли дозволяє графік.

Гроші

Не лише Рамос із відомих нам персон грає за Монтеррей.

Тут також бувший плеймейкер Реала та Бетіса Серхіо Каналес, ексхавбек Севільї й Атлетико Олівер Торрес, вінгер збірної Аргентини Лукас Окампос, ексзірка Порту Текатіто Корона.

"Ми намагаємось мислити нестандартно. Шукати гравців, у яких є звичка перемагати", – каже Нор'єга.

Але на таких виконавців треба багато грошей.

Каналес заробляє в Монтерреї 5 млн євро чистими на рік, а Рамос – ще більше.

Все завдяки FEMSA – найбільшому виробнику безалкогольних напоїв у Латинській Америці. Вони розливають продукти Coca-Cola для сотень мільйонів ротів, і їхня штаб-квартира розташована тут же, в Монтерреї.

FEMSA означає, наприклад, що "Раядос" грають на ультрасучасному стадіоні, який побудувала та сама Populous, що й "Емірейтс" та "Вемблі".

Вона означає і новенький тренувальний центр Ель-Барріаль, який зробив би честь європейському гранду.

Ще вона означає, що Монтеррей запрошує тренером Мартіна Демікеліса, що раніше очолював Рівер Плейт, а після його невдачі привозить багаторічного помічника Пепа Гвардіоли Доменека Торрента.

Іноді ці мексиканські багатії не бачать берегів, тож, наприклад, перед КЧС всерйоз говорили про перспективу його виграти!

"Ми знаємо, що ми можемо, але ні. Ви подивіться на Фламенго, на європейців", – охолоджував гарячі голови Торрент.

Мабуть, для того його й найняли.

За плечима в Монтеррея 5 чемпіонств та 5 Кубків чемпіонів КОНКАКАФ, проте останнє мексиканське золото було ще у 2019-му. FEMSA купує клубу сите життя, але не може гарантувати трофеї. Це прерогатива команди.

А там, тим часом, страсті у кращих традиціях мексиканських телевізійних мильних опер.

Echaron a Martín Demichelis de Monterrey. Nos sacaron el reencuentro en el Mundial de Clubes.



Desde acá seguiremos bancando al Rayados de Monterrey 🫡 pic.twitter.com/HmL6MpJKun — Nicolás (@niicoolassm) May 11, 2025

Рана

У квітні Серхіо Каналес не витримав тренування в Демікеліса і випалив тренеру в обличчя:

"Ти не зробив жодного внеску ні в оборону, ні в атаку, ні в тренування!"

Після цього Каналес хотів театрально стукнути по чомусь ногою, але перегородка виявилась не пластмасовою, а скляною, тож Серхіо порізав собі ліву ногу, яку довелося негайно штопати. 10 швів наклали.

Ясно, що за пару годин про інцидент знало все місто.

"У нас була двосторонка. Ми були самокритичними. Моя робота – бути жорстким і вимагати з усіх. Ми йдемо дев'ятими в таблиці, але програли команді, що йде останньою. Тож гнів – це нормально", – виправдання Демікеліса виглядали смішно.

Його стали тролити фани, а преса не вгамовувалася і вимагала нових і нових коментарів.

Довелося й Каналесу записувати відео, в якому заявив, що нічого такого не відбулося, "розмова була конструктивна", "проблему роздули".

Хоча йому то що? Фани на його боці, бо Серхіо веде гру Монтеррея в атаці від самого переходу в 2023-му і цього сезону вже забив 18 голів та віддав 12 асистів. До нього претензій нема ніяких.

А от Демікеліс ще місяць сварився з репортерами, перш ніж його таки турнули.

Кажуть, що зіркова роздягальня доклалася. Рамосу, Каналесу, Оліверу та іншим набридли поразки, що псували їхню репутацію, тож вони попросили в клубу тренера, який би краще розумів сучасні тренди.

Так і з'явився Торрент, що уважний до деталей, як його вчитель:

"Ми працювали над голом Рамоса напередодні, награвали цей розіграш 6-7 разів. Суть в тому, що ми зробили два блоки перед Серхіо, аби він міг пробити".

А загалом іспанський тренер у Мексиці – така ж норма, як португальський у Бразилії. Вони давно не колонія й метрополія, але культурний зв'язок все ще міцний.

El bueno es el señor Domenec Torrent.



Si queremos algo diferente el Tato debe de ir si o si por el, experiencia europea y experiencia en la liga, alguien que compartió banquillo con Pep Guardiola nunca será un fraude. pic.twitter.com/bQQEa2yJrr — 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) May 13, 2025

Дербі

Класіко Реджомонтано – одне з головних протистоянь у Мексиці і Латинській Америці загалом.

Монтеррей проти Тігрес.

І це все трохи неймовірно, бо ще в 1990-х так і близько не було.

Насамперед, це місто "винувате". Завдяки географічній близькості до США Монтеррей росте швидше і живе якісніше, ніж решта Мексики.

Тут розташовані штаб-квартири не лише FEMSA, а й Cemex – третього найбільшого виробника цементу в світі; телекомунікаційної Axtel, найбільшого банку Мексики Banorte, пивоварів Cuauhtémoc Moctezuma, а віднедавна ще й Ілон Маск будує тут завод Tesla.

Mucha gente mejicana especialmente sureños y chilangos odian a Monterrey pero comparando a la ciudad de Méjico con Monterrey te das cuenta que Monterrey es lo cercano a una ciudad de clase media que la cuidad de Mejico donde se parece a la india pic.twitter.com/nhU2Tge7QU — Based Hispano🇲🇽🇺🇸🇪🇸🇵🇹✝️⚡️⚡️ (@HispanoBased2) May 9, 2025

Ось на такому фоні й процвітає футбол.

ФК Монтеррей засновували як клуб середнього класу, так його й сприймають досі. Натомість Тігрес – команда бідноти й студентів. Вже по їхніх стадіонах добре видно різницю.

"Ми – команда народу, промислових робітників. А Монтеррей – для тих, хто живе в комфорті. У 1990-х статистика показувала, що коли Тігрес програвав, виробництво на заводах міста скорочувалося", – гордо розповідає один з фанів.

Разом з тим, це не зле дербі.

У Мексиці часто не пускають на гостьові сектори, аби не було біди, як в Керетаро у 2022-му, тоді як поділ на "Раядос" та "Тігрес" у Монтерреї часто буває навіть всередині сімей. Журналіст The Athletic зустрів такі пари перед дербі у 2024-му.

"Ні, жодних суперечок. У нас завжди та сама домовленість – той, чия команда програє, купує іншому вечерю", – зі сміхом відповіли місцеві.

А от нерв, драйв – усе це в Класіко Реджомонтано є.

Ось так травмований воротар Тігрес Науель Гусман світив лазерною указкою в очі своєму колезі з Монтеррею впродовж гри, щоб хоч якось допомогти своїм.

¡Lo que no se vio del #Clásico Regio!



Nahuel Guzmán apuntando desde un palco con un laser a Andrada, el portero de Rayados pic.twitter.com/DCvmYonF3x — MedioTiempo (@mediotiempo) April 14, 2024

Ну, а так вони тут святкують голи.

Se acerca el clásico regio y este es el último gol más importante en clásicos… ese gol le dio oportunidad al equipo regio de seguir avanzando en la competencia y así coronarse a finalizar la liguilla. pic.twitter.com/rEm4PXbOp4 — ACVargas1710 (@ACVargas1710) October 11, 2024

На додачу саме Тігрес та Монтеррей завдяки своїй економічній потузі виграли 6 чемпіонств у Мексиці з 2015 року. Рівень цих матчів вже вищий за національне Класіко Америки й Чіваса, що задавало тон лізі з моменту її заснування.

Не дивно, що Андре-П'єр Жиньяк відродив любов до футболу саме в Тігрес, де затримався на багато років.

Також не дивує, що Рамос, який шукав мотивацію, вибрав саме "Раядос".

Монтеррей називають "найбільш американським містом Мексики", але разом з тим тут обожнюють футбол, і від фанів, буває, доводиться навіть втікати.

Sergio Ramos atendiendo a la afición después de su debut con el Club de Fútbol Monterrey. 💙🤍 pic.twitter.com/5veKZHEDFQ — Soy Rayado y tengo Aguante (@AguanteRayado) February 23, 2025

Країна

Поступово футбольна Мексика рухається шляхом, який їй вказує Монтеррей.

Середня відвідуваність "Раядос" - понад 44,000 фанів на матчі, у Тігрес – понад 39,000, а за ними розганяються Чівас із Гвадалахари – 32,500.

По зарплатах та ж картина. Рамос та Каналес заробляють понад 5 млн доларів на рік. Тігрес платить Жиньяку 4,2 млн. Зірки Америки й Чіваса отримують по 1,3-1,5 млн, а всього аж 25 гравців у Мексиці мають оклади, що перевищують 1 млн.

Мексиканці пишаються стійкістю своєї ліги.

Середня зарплата футболіста еліти вже досягла 650 тисяч песо на місяць (31 тисяча доларів); у 2-му дивізіоні дехто заробляє по 400 тисяч, а молодь в академіях – по 20-50 тисяч.

Голівуд десь нав'язав уявлення про життя на південь від Ріо-Гранде як цілодобові війни з наркокартелями, але це здебільшого минуле. Монтеррей пережив найгірше у 2011-му, коли злочинці спалили казино Рояль, де загинули 52 людини. Зараз організатори тієї бійні із картелю Лос-Сетас у американській тюрмі, і Рамос може не хвилюватися за сім'ю на набережній річки Санта-Катаріна.

Як і Каналес, і Окампос, і Торрент, і Хамес Родрігес, який нещодавно підписався в Леоні.

"Ми бачимо, що в мексиканського футболу є шанс на прогрес. Є два важливі ринки – наш і американський. У штатах люди прагнуть нашого футболу. В одному лише Техасі 3 млн вболівальників "Раядос". Ми усе враховуємо", – каже Нор'єга.

Ще б пак, рівень Мексики й МЛС різний. Хто не вірить – ось фінал останнього Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

Клубний чемпіонат світу, може, й обтяжує європейців, але для Монтеррея й Мексики кожен день на ньому – шанс розказати свої історії решті континентів.

"У нашого складу дуже, дуже багато таланту, навіть якщо ви знаєте лише 2-3 фамілії, – запевняє Рамос. – Цей турнір – зручна можливість проголосити, що ми тут. Ми кажемо це з великою повагою до решти світу, але ми тут, щоб змагатися на рівних з будь-якою командою".