Лукаку не гратиме за збірну Бельгії до кінця року

Форвард Наполі Ромелу Лукаку вирішив призупинити свою кар’єру в збірній Бельгії до кінця календарного 2024 року.

Про це повідомляє Football Italia, посилаючись на La Gazzetta dello Sport.

Лукаку вирішив зосередитись на виступах за Наполі у найближчі кілька місяців. Про своє рішення він повідомив Федерацію футболу Бельгії ще минулого тижня.

Головний тренер бельгійської збірної Доменіко Тедеско вчора прокоментував рішення 31-річного форварда:

"Я сподіваюсь, що в листопаді Лукаку буде з нами, але подивимося. Залежить від його фізичної форми. Зараз йому важко грати всі 90 хвилин.

Він – гравець топ-рівня і природжений лідер. Такого гравця хоче мати будь-який тренер. Я радий, що він обрав Наполі".

У жовтні на збірну Бельгії чекають матчі Ліги націй проти Італії та Франції, у листопаді – ще один поєдинок проти "Скуадри адзурри", а також гра з Ізраїлем. Після двох турів в активі "Червоних дияволів" 3 очки.