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Історія завершена: нападник Челсі став гравцем Наполі

Андрій Яросименко — 29 серпня, 17:28
Історія завершена: нападник Челсі став гравцем Наполі
Ромелу Лукаку
Getty images

Бельгійський нападник Челсі Ромелу Лукаку став гравцем італійського Наполі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються, але за даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, форвард підписав із Наполі трирічний контракт, а "сині" отримають за цей перехід 30 мільйонів євро. Ще 15 мільйонів передбачені бонусами.

Сезон-2023/24 Лукаку провів в оренду в Ромі, за яку грає українець Артем Довбик. У 47 матчах за неаполітанців бельгієць відзначився 21 голом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "блакитні" можуть підписати колишнього вінгера Шахтаря Давіда Нереса.

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