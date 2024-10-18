Лукаку розповів, чому не заграв у Челсі

Зірковий форвард Наполі та збірної Бельгії Ромелу Лукаку пояснив, чому не зумів заграти в Челсі.

31-річного нападника цитує Фабріціо Романо.

"В Англії мене хотіли втиснути у певні рамки та зробити з мене нового Дрогба. Але я не такий. Дідьє грав спиною до воріт та постійно утримував м'яч, незалежно від того, звідки він його отримував. Я не такий. Це не мій стиль".

Лукаку виступав за Челсі у 2011 – 2013 роках та повернувся у 2021 році, коли лондонці заплатили за нього Інтеру 113 мільйонів євро. Проте всього через рік "Сині" здали його в оренду – спочатку в Інтер, потім – у Рому. Сумарно за Челсі бельгієць провів 59 матчів і забив 15 голів. Влітку 2024 року форварда продали в Наполі за 30 мільйонів євро.

Раніше Лукаку відмовився грати за збірну Бельгії до кінця року.