Енріке розповів, як ПСЖ планує замінити Мбаппе

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів, що таких гравців, як Кіліан Мбаппе більше немає, але вони зроблять все можливе, щоб замінити його.

Слова наставника передає Фабріціо Романо.

"Немає гравця, схожого на Кіліана, тому ми підпишемо іншого. Ми підпишемо чотири, п’ять або шість гравців, ми зробимо все можливе, щоб замінити його", — сказав Енріке.

🔴🔵👀 Luis Enrique on how PSG will replace Mbappé: “There’s no similar player to Kylian, so we will sign a different one”.



“We will sign four, five or six players… we will do our best for sure”. pic.twitter.com/tOzOOzqquH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024

Нагадаємо, нещодавно Кіліан Мбаппе оголосив про відхід із паризького клубу.

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За ПСЖ він зіграв загалом 307 матчів, забив 256 м'ячів та віддав 108 гольових передач. В останньому сезоні він зі своїм клубом став чемпіоном Ліги 1 та виграв Кубок Франції.