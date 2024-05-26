Енріке розповів, як ПСЖ планує замінити Мбаппе
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів, що таких гравців, як Кіліан Мбаппе більше немає, але вони зроблять все можливе, щоб замінити його.
Слова наставника передає Фабріціо Романо.
"Немає гравця, схожого на Кіліана, тому ми підпишемо іншого. Ми підпишемо чотири, п’ять або шість гравців, ми зробимо все можливе, щоб замінити його", — сказав Енріке.
Нагадаємо, нещодавно Кіліан Мбаппе оголосив про відхід із паризького клубу.
За ПСЖ він зіграв загалом 307 матчів, забив 256 м'ячів та віддав 108 гольових передач. В останньому сезоні він зі своїм клубом став чемпіоном Ліги 1 та виграв Кубок Франції.