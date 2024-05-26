Мбаппе: Я оголошу свій новий клуб найближчим часом

Французький нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе повідомить про свій наступний клуб вже найближчим часом.

Слова зіркового гравця цитує L'Équipe.

"Я йду з високо піднятою головою. Ностальгія, емоції. Було круто. Я завжди оцінював, де я знаходжусь. Я мав унікальний досвід грати за ПСЖ. Грати за ПСЖ — я рекомендую це. Мені пощастило це відчути.

Те, що я мав, я б ніде більше не відчув. Я збираюся відчути щось інше, і я впевнений, що інші речі також будуть чарівними.

Я думаю, що найкраще прощатися зараз. Все, що я хотів, це добре закінчити. Всьому свій час. Я зроблю оголошення про свій новий клуб найближчим часом", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, Кіліан виграв Кубок Франції у своєму прощальному матчі за ПСЖ.

Раніше низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в статусі вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 46 матчів за ПСЖ, у яких забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.