ЛНЗ розписав мирову із СК Полтава у спарингу
ЛНЗ
Українські клуби продовжують підготовку до сезону 2025/26. Черкаський ЛНЗ у спарингу зіграв внічию із СК Полтава.
Зустріч завершилась з рахунком 1:1.
Представники Полтави першими вийшли вперед, коли влучним ударом наприкінці першого тайму відзначився Місюра.
ЛНЗ зміг відповісти на початку другої половини гри. Гол у свій актив записав Беннетт.
Товариський матч
12 липня
ЛНЗ (Черкаси) – СК Полтава 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 40 Місюра, 1:1 – 52 Беннетт
Зазначимо, що напередодні ЛНЗ обіграв у спарингу Оболонь та зіграв внічию з Вікторією. Наступний матч черкаський колектив зіграє проти Інгульця.
Раніше черкаський ЛНЗ уклав нову угоду з півзахисником Мухарремом Яшарі.