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ЛНЗ розписав мирову із СК Полтава у спарингу

Олександр Булава — 12 липня 2025, 19:19
ЛНЗ розписав мирову із СК Полтава у спарингу
ЛНЗ

Українські клуби продовжують підготовку до сезону 2025/26. Черкаський ЛНЗ у спарингу зіграв внічию із СК Полтава.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Представники Полтави першими вийшли вперед, коли влучним ударом наприкінці першого тайму відзначився Місюра.

ЛНЗ зміг відповісти на початку другої половини гри. Гол у свій актив записав Беннетт.

Товариський матч
12 липня

ЛНЗ (Черкаси) – СК Полтава 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Місюра, 1:1 – 52 Беннетт

Зазначимо, що напередодні ЛНЗ обіграв у спарингу Оболонь та зіграв внічию з Вікторією. Наступний матч черкаський колектив зіграє проти Інгульця.

Раніше черкаський ЛНЗ уклав нову угоду з півзахисником Мухарремом Яшарі.

ЛНЗ Черкаси СК Полтава

СК Полтава

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