ЛНЗ та Лівий берег оголосили склади на матч 1 туру УПЛ

Стали відомі стартові склади ЛНЗ та Лівого берега на матч 1 туру чемпіонату України-2024/25.

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Дайко, Пасіч, Ангелов, Яшарі, Тілль, Ейнел, Олійник(к), Ассінор

Лівий берег: Механів, Соколов, Самар, Якимів, Дударенко, Дедух(к), Банада, Когут, Синиця, Войцеховський, Сухоручко

Поєдинок відбудеться 4 серпня, о 13:00, на стадіоні "Черкаси-Арена" в однойменному місті.

Напередодні в матчі-відкритті сезону Верес та Карпати розписали нульову нічию, а Кривбас мінімально здолав Чорноморець на власному полі.

Нагадаємо, що напередодні старту сезону відбувся "Турнір чотирьох", щоб визначити останнього представника чемпіонату, який замінить Дніпро-1. У фіналі Лівий берег переміг Минай та здобув дебютну путівку в УПЛ.