УПЛ назвала символічну збірну сезону 2024/25 за версією вболівальників
Українська Прем’єр-Ліга назвала символічну збірну сезону 2024/25 за версією вболівальників.
Про це повідомляє УПЛ у Telegram.
Голосування тривало протягом двох тижнів. Вболівальники обирали кращих за всіма 11 позиціями – від воротаря і до центрального нападника.
Окрім цього, за допомогою голосування визначили і найкращого тренера. Відзначимо, що найбільше представництво у символічній збірній отримали львівські Карпати.
Отож символічна збірна
виглядає наступним чином:
Олексій Паламарчук
(Інгулець) – Денис Мірошниченко (Карпати), Олександр Романчук (Кривбас), Владислав
Бабогло (Карпати), Ілля Крупський (Ворскла) – Григорій Судаков (Шахтар), Амбросій
Чачуа (Карпати), Бруніньйо (Карпати) – Кевін (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо),
Андрій Ярмоленко (Динамо)
Тренер –
Владислав Лупашко (Карпати)
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