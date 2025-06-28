УПЛ назвала символічну збірну сезону 2024/25 за версією вболівальників

Українська Прем’єр-Ліга назвала символічну збірну сезону 2024/25 за версією вболівальників.

Про це повідомляє УПЛ у Telegram.

Голосування тривало протягом двох тижнів. Вболівальники обирали кращих за всіма 11 позиціями – від воротаря і до центрального нападника.

Окрім цього, за допомогою голосування визначили і найкращого тренера. Відзначимо, що найбільше представництво у символічній збірній отримали львівські Карпати.

Отож символічна збірна виглядає наступним чином:

Олексій Паламарчук (Інгулець) – Денис Мірошниченко (Карпати), Олександр Романчук (Кривбас), Владислав Бабогло (Карпати), Ілля Крупський (Ворскла) – Григорій Судаков (Шахтар), Амбросій Чачуа (Карпати), Бруніньйо (Карпати) – Кевін (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо), Андрій Ярмоленко (Динамо)

Тренер – Владислав Лупашко (Карпати)

УПЛ

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