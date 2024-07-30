Лівий берег зустрінеться з Минаєм в матчі за право грати в УПЛ

Сьогодні, 30 липня, відбудеться вирішальний матч "Турніру чотирьох" за право зіграти в Українській Прем'єр-лізі.

Лівий берег зіграє з Минаєм у Рівному на стадіоні "Авангард" Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ. Напередодні визначився суддя фіналу "Турніру чотирьох".

УПЛ — Українська Прем'єр-ліга

Фінал турніру чотирьох, 30 липня

18:00. Лівий берег — Минай

Нагадаємо, що Лівий берег у серії пенальті сенсаційно обіграв Металіст 1925 у півфіналі мінітурніру. Минай, відігравшись наприкінці поєдинку з Епіцентром, також вирвав путівку до фіналу в серії одинадцятиметрових.