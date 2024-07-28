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Визначився арбітр фіналу "Турніру чотирьох" за місце в УПЛ

Владислав Уткін — 28 липня, 15:11
Визначився арбітр фіналу Турніру чотирьох за місце в УПЛ

Визначилась бригада арбітрів на фінал "Турніру чотирьох" між Минаєм та Лівим берегом за місце в Українській Прем'єр-лізі.

Про це йдеться на офіційному сайті УАФ.

Головним суддею буде Олександр Шандор. Його асистентами стануть Віктор Матяш та Олег Афанасьєв. Роман Блавацький очолить бригаду відеопомічників.

Фінал мінітурніру пройде у Рівному на стадіоні “Авангард” 30 липня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Лівий берег у серії пенальті сенсаційно обіграв Металіст 1925 у півфіналі мінітурніру. Минай, відігравшись наприкінці поєдинку з Епіцентром, також вирвав путівку до фіналу в серії одинадцятиметрових.

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