Лівий Берег та Шахтар назвали стартові склади на матч 3 туру УПЛ

Офіційний сайт Української Прем’єр-ліги оприлюднив стартові склади Шахтаря та Лівого Берега на матч 3 туру чемпіонату України-2024/25.

Шахтар: Різник, Франьїч, Бондар, Криськів, Судаков (к), Сікан, Азаров, Бондаренко, Конопля, Кевін, Педріньйо.

Запасні: Твардовський, Фесюн, Траоре, Степаненко, Егіналду, Педро, Тобіас, Грам, Глущенко, Невертон, Фарина.

Лівий Берег: Механів, Соколов, Якимів, Самар, Дударенко, Співаков (к), Дедух, Банада, Когут, Синиця, Сухоручко.

Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Семенов, Шаповал, Сльва, Косовський, Галас, Непейпієв, Литовченко.

Зазначимо, що Шахтар має три очки в активі після несподіваної поразки від Полісся, Лівий берег залишається єдиною командою в чемпіонаті без набраних залікових балів.

Напередодні в межах третього туру УПЛ ковалівський Колос мінімально поступився Чорноморцю, Ворскла впевнено здолала Оболонь, Динамо закамбечило в матчі з Карпатами, а Інгулець втримав нічию в грі з Поліссям.