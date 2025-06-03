Лівий берег та Металіст 1925 припинили співпрацю через скандал із вболівальниками
Лівий берег та Металіст 1925 завершили співпрацю, яка базувалась на оренді стадіону киян для домашніх матчів харківського колективу.
Про це повідомляє Брутальний футбол.
У заяві Лівого берега йдеться про те, що клуб не просто засуджує поведінку вболівальників Металіста 1925, а й вважає недоцільною подальшу співпрацю через відсутність поваги та розуміння того, що відбулось на трибунах.
Нагадаємо, під час матчу-відповіді за право грати в УПЛ вболівальники харків'ян вигукували образливі гасла на адресу суперників, зокрема "О****и у жовто-синіх", "Хартік заколе вашу лелеку (мова йде про маскотів клубів – прим.)" та "Лівий Берег — клуб г******в (в оригіналі було російською – прим.)".
Цікаво, що основну частку фан-сектору Металіста 1925 складали гравці молодіжних складів команди.
На стадіоні Лівого берега команда грала весь сезон-2024/25 – у Харкові проводити футбольні матчі залишається небезпечним через регулярні обстріли та безпілотники російських терористів.
Варто зазначити, що ультрас Металіста 1925 засудили таку поведінку на трибунах, оскільки фанатське перемир'я в Україні триває вже понад 10 років з самого початку війни.
Нагадаємо, у підсумку Металіст 1925 здобув перемогу та за сумою двох матчів повернувся в УПЛ. Також в іншому перехідному протистоянні Ворскла вперше в історії вилетіла в Першу лігу, програвши Кудрівці.