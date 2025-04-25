Другий пропущений м’яч все нам зіпсував: Первак – про поразку Лівого Берега від Зорі

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак поділився емоціями після поразки своєї команди в матчі 26 туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі, зазначивши, що другий пропущений гол все зіпсував.

Його слова наводить пресслужба столичного клубу.

"Дуже складно щось говорити після таких матчів. На жаль, не змогли відкрити рахунок і пропустили курйозний м’яч. На початку другого тайму дозволили супернику збільшити свою перевагу.

Зоря – досвідчена команда, яка знає як грати на утримання рахунку. У другому таймі зіграли більш активно. Після перерви почали грати у чотири захисники, були більш спрямовані на атаку. Рахунок змушував грати активніше. Добре, що змогли забити, але результат негативний.

Тренер зазначив, що задоволений гравцями, які вийшли у другій половині зустрічі і підсилили гру.

"На жаль, необов’язковий другий пропущений м’яч все нам зіпсував", – резюмував Первак.

Раніше на результат поєдинку відреагував і наставник Зорі Младен Бартулович.

Зоря перервала 2-матчеву серію поразок і набрала 35 залікових балів, що практично ніяк не вплинуло на турнірне становище – команда точно не вилетить, але навряд чи кудись вийде.

Лівий Берег залишився у зоні плейоф за виживання, маючи 1-очкове відставання від рятівної 12 позиції.

Нагадаємо, у стартовому матчі 26 туру Олександрія обіграла Інгулець та скоротила відставання до трьох очок від лідера чемпіонату Динамо, яке в 26-му турі зіграє з іншим претендентом на титул Шахтарем. Цей поєдинок відбудеться 27 квітня.