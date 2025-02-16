Ліверпуль націлився на трансфер ключового гравця Барселони
Захисник Барселони Рональд Араухо потрапив у сферу інтересів Ліверпуля.
Про це повідомляє El National.
Уругвайський оборонець має стати заміною Вірджілу ван Дейку, який може покинути команду влітку. Зазначається, що Араухо ідеально впишеться в систему гри "червоних" Арне Слота.
Англійський клуб готовий запропонувати Барселоні за трансфер Араухо 60 млн євро.
У січні Рональд підписав новий контракт з Барселоною, який розрахований до 2031 року. У поточному сезоні на його рахунку 8 матчів, в яких він відзначився голом та віддав результативну передачу.
Нагадаємо, взимку оборонець був близьким до переходу в Ювентус. Повідомлялося, що на рішення гравця залишитися у Барселоні вплинув директор клубу Деку.
Напередодні Ліверпуль з голом Салаха здолав Вулвергемптон та продовжує лідирувати в АПЛ.