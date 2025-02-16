Ліверпуль націлився на трансфер ключового гравця Барселони

Захисник Барселони Рональд Араухо потрапив у сферу інтересів Ліверпуля.

Про це повідомляє El National.

Уругвайський оборонець має стати заміною Вірджілу ван Дейку, який може покинути команду влітку. Зазначається, що Араухо ідеально впишеться в систему гри "червоних" Арне Слота.

Англійський клуб готовий запропонувати Барселоні за трансфер Араухо 60 млн євро.

У січні Рональд підписав новий контракт з Барселоною, який розрахований до 2031 року. У поточному сезоні на його рахунку 8 матчів, в яких він відзначився голом та віддав результативну передачу.

Нагадаємо, взимку оборонець був близьким до переходу в Ювентус. Повідомлялося, що на рішення гравця залишитися у Барселоні вплинув директор клубу Деку.

Напередодні Ліверпуль з голом Салаха здолав Вулвергемптон та продовжує лідирувати в АПЛ.