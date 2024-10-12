Стопами Роналду: Мессі випустив власний парфум

Капітан збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі оголосив про створення власного парфума.

Футболіст вирішив спробувати себе у незвичному амплуа, розпочавши продаж духів "Messi Eau de Parfum". Вже найближчим часом усі бажаючі зможуть придбати новий продукт від аргентинця на його сайті.

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"Парфум створений, щоб викликати глибокі емоції, відображаючи якості Мессі як чемпіона світу, батька та джентльмена. Ця парфумована вода поєднує свіжі та теплі ноти, передаючи енергію та дух футболу", – говориться у заяві.

Зазначимо, що раніше Мессі продавав на своєму сайті лише одяг, який випускав німецький бренд Adidas.

Цього сезону на рахунку 37-річного аргентинця 17 голів та 16 асистів у 18 матчах МЛС. Контракт гравця з Інтер Маямі діє до кінця 2025 року.