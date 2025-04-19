Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги Європи після матчів 1/4 фіналу
Аналітики компанії Opta оновили прогноз за підсумками чвертьфіналів Ліги Європи та назвали головного фаворита на перемогу в турнірі сезону-2024/25.
Так, найбільші шанси взяти трофей, на думку суперкомп'ютера, має англійський Тоттенгем, який за сумою двох матчів вибив німецький Айнтрахт (34,9%).
Далі йдуть іспанський Атлетик (28,5%) та Манчестер Юнайтед з 24,2%, а головним "аутсайдером" вважається Буде/Глімт, шанси якого виграти турнір оцінюються у 12,4%.
У півфіналах Тоттенгем зустрінеться з норвезьким Буде-Глімтом, що сенсаційно здолав Лаціо в серії пенальті. У паралельному поєдинку зіграють Манчестер Юнайтед та Атлетик з Більбао.
Англійська команда в неймовірному трилері перемогла Ліон, забивши три голи за 5 хвилин перед завершенням додаткового часу. Баски своєю чергою впевнено переграли Рейнджерс.
Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 1 та 8 травня відповідно. Фінал має відбутися 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес", що є домашньою ареною Атлетика.