Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги Європи після матчів 1/4 фіналу

Аналітики компанії Opta оновили прогноз за підсумками чвертьфіналів Ліги Європи та назвали головного фаворита на перемогу в турнірі сезону-2024/25.

Так, найбільші шанси взяти трофей, на думку суперкомп'ютера, має англійський Тоттенгем, який за сумою двох матчів вибив німецький Айнтрахт (34,9%).

Далі йдуть іспанський Атлетик (28,5%) та Манчестер Юнайтед з 24,2%, а головним "аутсайдером" вважається Буде/Глімт, шанси якого виграти турнір оцінюються у 12,4%.

𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 📈



After a dramatic night in the Europa League, the final four is set.



We have new favourites to win the whole thing, according to the Opta supercomputer, and it's good news for Tottenham Hotspur...#UEL — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 18, 2025

У півфіналах Тоттенгем зустрінеться з норвезьким Буде-Глімтом, що сенсаційно здолав Лаціо в серії пенальті. У паралельному поєдинку зіграють Манчестер Юнайтед та Атлетик з Більбао.

Англійська команда в неймовірному трилері перемогла Ліон, забивши три голи за 5 хвилин перед завершенням додаткового часу. Баски своєю чергою впевнено переграли Рейнджерс.

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи заплановані на 1 та 8 травня відповідно. Фінал має відбутися 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес", що є домашньою ареною Атлетика.