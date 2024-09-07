Україна зіграє з Албанією, Англія поїде до Ірландії: анонс першого туру Ліги націй

Сьогодні, 7 вересня, продовжаться матчі 1 туру Ліги націй.

У різних групах відбудеться 7 поєдинків. Зокрема, збірна України розпочне свій шлях із дуелі проти Албанії.

Ліга націй-2024/25

1 тур

Група 3

21:45 Німеччина — Угорщина

21:45 Нідерланди — Боснія та Герцеговина

Ліга націй — Ліга В

Група 1

21:45 Україна — Албанія

19:00 Грузія — Чехія

Група 2

19:00 Ірландія — Англія

21:45 Греція — Фінляндія

Ліга нація — Ліга С

Група 4

19:00 Вірменія — Латвія

16:00 Фарерські Острови — Північна Македонія

Ліга нація — Ліга D

19:00 Молдова — Мальта

Нагадаємо, Чемпіон підготував прогноз на поєдинок Україна — Албанія. Матч відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію ТУТ.