Україна зіграє з Албанією, Англія поїде до Ірландії: анонс першого туру Ліги націй
УАФ
Сьогодні, 7 вересня, продовжаться матчі 1 туру Ліги націй.
У різних групах відбудеться 7 поєдинків. Зокрема, збірна України розпочне свій шлях із дуелі проти Албанії.
Ліга націй-2024/25
1 тур
Група 3
21:45 Німеччина — Угорщина
21:45 Нідерланди — Боснія та Герцеговина
Ліга націй — Ліга В
Група 1
21:45 Україна — Албанія
19:00 Грузія — Чехія
Група 2
19:00 Ірландія — Англія
21:45 Греція — Фінляндія
Ліга нація — Ліга С
Група 4
19:00 Вірменія — Латвія
16:00 Фарерські Острови — Північна Македонія
Ліга нація — Ліга D
19:00 Молдова — Мальта
Нагадаємо, Чемпіон підготував прогноз на поєдинок Україна — Албанія. Матч відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію ТУТ.