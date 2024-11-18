Невмотивовані Іспанія та Португалія, боротьба Сербії та Данії за плейоф: розклад матчів Ліги націй
У понеділок, 18 листопада, відбудуться дев'ять матчів заключного шостого туру групового етапу Ліги націй-2024/25.
Незважаючи на гучні вивіски, найцікавішим поєдинком буде зустріч Сербії та Данії, які боротимуться за путівку до плейоф турніру.
Матч Хорватія – Португалія претендував на статус центрального, але команда Роберто Мартінеса вже гарантувала собі місце у чвертьфіналі Ліги націй. Те ж саме стосується Іспанії, яка зіграє зі Швейцарією, яка у свою чергу вже вилетіла до Дивізіону В.
Дивізіон А, група 4
21:45 Іспанія – Швейцарія
21:45 Сербія – Данія
Дивізіон А, група 1
21:45 Хорватія – Португалія
21:45 Польща – Шотландія
Дивізіон С, група 3
21:45 Болгарія – Білорусь
21:45 Люксембург – Північна Ірландія
Дивізіон С, група 2
21:45 Косово – Литва
21:45 Румунія – Кіпр
Дивізіон D, група 1
21:45 Ліхтенштейн – Сан-Марино
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулого ігрового дня Ліги націй, де зустрічалися Франція та Італія, а Ізраїль здивував Бельгію.