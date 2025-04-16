Зінченко на заміні Арсенала в матчі проти Реала, Лунін поза заявкою

Стали відомі стартові склади команд на півфінальні матчі-відпоіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко залишився у запасі на поєдинок з Реалом (перший матч – 3:0). Голкіпер "вершкових" Андрій Лунін залишився поза заявкою на гру через травму.

Реал: Куртуа, Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Алаба, Вальверде, Чуамені, Беллінгем, Родріго, Вінісіус Жуніор, Мбаппе.

Запасні: Фран Гонсалес, Серхіо Местре, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм Діас.

Арсенал: Рая, Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Партей, Райс, Едегор, Сака, Мартінеллі, Меріно.

Запасні: Нету, Селфорд, Тірні, Вайт, Зінченко, Троссард, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі, Генрі-Френсіс, Нванері, Росяк.

Також стали відомі стартові склади на паралельний матч між Баварією та Інтером, який відбудеться у Мілані (перша гра 1:2).

Інтер: Зоммер, Бастоні, Ачербі,Павар, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дарміан, Лаутаро, Мартінес

Баварія: Урбіг, Лаймер, Даєр, Кім, Станішич, Горецка, Кімміх, Олісе, Мюллер, Сане, Кейн

Матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, напередодні визначились перші два півфіналісти турніру.