Барселона та Баварія визначились зі складом на матч Ліги чемпіонів

Каталонська Барселона та мюнхенська Баварія оголосили стартові склади на матч 3 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляють пресслужби команд.

Стартовий склад Барселони

Пенья – Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде, Педрі, Касадо, Фермін, Рафінья, Ямал, Левандовський.

Стартовий склад Баварії

Ноєр – Девіс, Кім Мін Чже, Упамекано, Геррейро, Пальїнья, Кімміх, Олізе, Мюллер, Гнабрі, Кейн.

Нагадаємо, поєдинок між командами розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Зауважимо, що у заявку каталонського клубу вперше потрапив польський воротар Войцех Щенсний, якого підписали на заміну травмованому Марк-Андре тер Штегену.