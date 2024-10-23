Барселона та Баварія визначились зі складом на матч Ліги чемпіонів
Каталонська Барселона та мюнхенська Баварія оголосили стартові склади на матч 3 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Про це повідомляють пресслужби команд.
Стартовий склад Барселони
Пенья – Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде, Педрі, Касадо, Фермін, Рафінья, Ямал, Левандовський.
Стартовий склад Баварії
Ноєр – Девіс, Кім Мін Чже, Упамекано, Геррейро, Пальїнья, Кімміх, Олізе, Мюллер, Гнабрі, Кейн.
Нагадаємо, поєдинок між командами розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Зауважимо, що у заявку каталонського клубу вперше потрапив польський воротар Войцех Щенсний, якого підписали на заміну травмованому Марк-Андре тер Штегену.