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У гравця Янг Бойз напередодні матчу Ліги чемпіонів помер син

Руслан Травкін — 12 грудня 2024, 10:01
У гравця Янг Бойз напередодні матчу Ліги чемпіонів помер син
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У футболіста Янг Бойз 27-річного Мешака Елії помер один із синів.

Про це повідомила пресслужба команди.

Сталося це в Демократичній Республіці Конго, де перебувала його дружина та ще один син.

Причин смерті не називають. Відомо, що сталося це внаслідок хвороби, але без деталей.

Янг Бойз відпустив його перед матчем на виїзді зі Штутгартом. Гравець спочатку поїхав до міста Берн, а звідтки літаком вилетів на Батьківщину.

Гравці швейцарського клубу та представника Бундесліги напередодні гри провели хвилину мовчання. Сам матч завершився розгромною перемогою Штутгарта (5:1). 

Елія приєднався до Янг Бойз у лютому 2020 року. За нього команда Мазембе отримала компенсацію 1 млн євро. Мешак провів за збірну своєї країни 46 матчів і забив 9 голів. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 6,5 млн доларів.

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Янг Бойз

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