У гравця Янг Бойз напередодні матчу Ліги чемпіонів помер син

У футболіста Янг Бойз 27-річного Мешака Елії помер один із синів.

Про це повідомила пресслужба команди.

Сталося це в Демократичній Республіці Конго, де перебувала його дружина та ще один син.

Причин смерті не називають. Відомо, що сталося це внаслідок хвороби, але без деталей.

Янг Бойз відпустив його перед матчем на виїзді зі Штутгартом. Гравець спочатку поїхав до міста Берн, а звідтки літаком вилетів на Батьківщину.

Гравці швейцарського клубу та представника Бундесліги напередодні гри провели хвилину мовчання. Сам матч завершився розгромною перемогою Штутгарта (5:1).

😢Triste nouvelle : l’un des fils de Meschack Elia est décédé hier à Kinshasa des suites d’une courte maladie. Toutes nos condoléances à l’international congolais et à sa famille. 🙏🏿#RIP

___#voiceofcongo pic.twitter.com/pzToYGNoOX — The Voice Of Congo (@VoiceOfCongo) December 11, 2024

Trauerminute für den verstorbenen Sohn von Meschack Elia. In tiefer Anteilnahme für Meschack Elia und seine Angehörigen: In den Minuten vor dem Anpfiff des Spiels Stuttgart - YB ist eine Trauerminute abgehalten worden. Beide Teams spielen heute mit Trauerflor.#bscyb #ybforever pic.twitter.com/6p7QbcJYgQ — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 11, 2024

Елія приєднався до Янг Бойз у лютому 2020 року. За нього команда Мазембе отримала компенсацію 1 млн євро. Мешак провів за збірну своєї країни 46 матчів і забив 9 голів. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 6,5 млн доларів.