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Туран пояснив, чому не варто недооцінювати Інтер

Олексій Мурзак — 20 жовтня 2026, 22:26
Туран пояснив, чому не варто недооцінювати Інтер
Арда Туран
ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Арда Туран закликав поважати Інтер, попри те, що міланці поки не набрали очок у Лізі чемпіонів.

Його слова наводить пресслужба донецького клубу.

На думку наставника, донеччан чекає суперник найвищого рівня.

"Інтер за рівнем гри нічим не відрізняється від ПСЖ чи Барселони", – сказав Туран на пресконференції перед матчем 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Тренер відзначив, що міланці багато забивають і часто б'ють по воротах. Також він нагадав про їхні успіхи в Європі та два виходи до фіналу Ліги чемпіонів в останні роки. Шахтар, за словами Турана, має бути готовим до такого суперника й викластися на 110 відсотків.

Зазначимо, що гра відбудеться 21 жовтня у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Нагадаємо, що у стартових двох турах "гірники" набрали чотири залікові бали. Вони зіграли внічию з ПСВ (1:1) та здолали АЕК (3:1).

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Арда Туран

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