Трубін: Гра з Баварією була найважчою в сезоні

Український воротар португальської Бенфіки Анатолій Трубін розповів, що в матчі 4 туру основного раунду Ліги чемпіонів проти Баварії (0:1) його команда могла зробити більше.

Слова Трубіна цитує видання A Bola:

"Це була найважча гра, яку ми зіграли в цьому сезоні, проти однієї з найсильніших команд світу, на чудовому стадіоні з чудовою атмосферою. Нам було дуже важко. Ми наполегливо працювали, щоб досягти позитивного результату, але припустилися кількох невеликих помилок. Зрештою, з'являється відчуття, що ми могли зробити більше в кінці, тому що за рахунку 0:1 завжди можна було забити і отримати очко. Я завжди намагаюся зіграти "на нуль". На жаль, Мусіала зумів забити".

Трубін отримав найвищу оцінку за матч 4 туру Ліги чемпіонів Баварія – Бенфіка (1:0).

У сезоні-2024/25 українець провів за Бенфіку 14 матчів, 6 з яких вистояв "на нуль" та пропустив 11 голів. Наразі лісабонський колектив посідає 19 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів після перемог над Црвеною Звездою та мадридським Атлетико.

Видання A Bola в цій статті помилково назвало Трубіна "росіянином".