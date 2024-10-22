Сікан та Судаков – у старті Шахтаря на матч 2 туру ЛЧ проти Арсенала

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич визначився зі стартовим складом на гру 3 туру Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Про це повідомляє УЄФА.

Склади команд:

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Матвієнко – Криськів, Егіналду, Судаков, Бондаренко, Зубков – Сікан

Шахтар

Арсенал: Райя – Калафіорі, Саліба, Габріель, Вайт – Троссард, Парті, Райс, Мартінеллі – Гавертц, Габріель Жезус

Нагадаємо, поєдинок пройде на арені "Емірейтс". Старт – 22:00 за Києвом.

Цей матч покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги чемпіонів в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність". Чемпіон проведе текстову трансляцію гри.

Нагадаємо, Шахтар розпочав основний етап Ліги чемпіонів з нульової нічиєї проти Болоньї, а далі розгромно програв Аталанті (0:3). Арсенал на старті розписав "суху" нічию з тими ж таки бергамасками, а у 2-му турі впевнено здолав ПСЖ (2:0).