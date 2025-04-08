Зінченко – у запасі Арсенала, Лунін поза заявкою Реала на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Лондонський Арсенал та мадридський Реал визначились зі стартовими складами на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко зустріч розпочне на лаві запасних. Водночас голкіпер "вершкових" Андрій Лунін пропускає поєдинок через пошкодження отримана у матчі Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Арсенал

Реал

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, у попередній стадії Реал пройшов Атлетіко, доля путівки у чвертьфінал визначалась у серії пенальті. Арсенал за підсумком двох матчів здолав ПСВ – українець Олександр Зінченко в першому матчі відзначився голом у ворота колишнього клубу. Баварія у 1/8 фіналу двічі здолала леверкузенський Баєр, а Інтер розібрався з Феєнордом.