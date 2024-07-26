Шацьких оцінив шанси Динамо в матчах кваліфікації ЛЧ проти Рейнджерс

Колишній нападник київського Динамо Максим Шацьких вважає, що кияни та Рейнджерс мають рівні шанси на перемогу в 3 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Його слова передає Dynamomania.com.

"Якщо динамо пройде Партизан, то шанси проти Рейнджерса — 50 на 50. А що Рейнджерс? Чисто шотландська команда. Давно їх не бачив, звичайно. Коли там був Джеррард, то десь деякою мірою вони старалися комбінувати та грати в якийсь футбол. Зараз я їх давно не бачив, але, повторюся, що шанси — 50 на 50. Прийде гра і подивимося. До цих ігор ще деякий час пройде, Динамо ще, напевно, набере якісь кондиції. Отже, подивимося", — сказав Шацьких.

Нагадаємо, невдовзі Динамо зіграє другий матч 2 раунду кваліфікації ЛЧ проти сербського Партизана. У першому поєдинку кияни декласували суперників, здобувши перемогу з рахунком 6:2. Наступна зустріч відбудеться 31 липня у Белграді й розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку, а головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед першим матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.