Трубін відстояв на нуль: огляд матчу Ювентус – Бенфіка

У межах 8 туру основного етапу Ліги чемпіонів лісабонська Бенфіка з Анатолієм Трубіним у складі на виїзді переграла туринський Ювентус.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь португальського гранда.

Огляд матчу:

Ліга чемпіонів-2024/25 – основний етап

8 тур, 29 січня

Ювентус – Бенфіка 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Павлідіс, 0:2 – 80 Кончун

Анатолій Трубін зробив 5 сейвів, 2 перехвати, 38 дотиків до м'яча та 35% точних пасів (7 з 20). Від аналітичного порталу SofaScore він отримав одну з найкращих оцінок у складі команди.

Нагадаємо, що завдяки тріумфу "орли" зуміли фінішувати на 16-й сходинці турнірної таблиці.