Боруссія Д прийме Барселону, Манчестер Сіті на виїзді зіграє з Ювентусом у 6 турі Ліги чемпіонів
У середу, 11 грудня, відбудуться 9 матчів 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.
Найцікавіший поєдинок пройде у німецькому Дортмунді, де місцева Боруссія прийматиме Барселону.
Також досить солідний матч має відбутися між Ювентусом та Манчестер Сіті. Англійський клуб не вигравав 7 матчів поспіль, потім таки здолав Ноттінгем, але знову оступився в АПЛ.
Арсенал Зінченка вдома протестує Монако. Бенфіка, за яку грає ще один представник збірної України Анатолій Трубін, на власному полі протистоятиме Болоньї.
19:45 Атлетико – Слован
19:45 Лілль – Штурм
22:00 Арсенал – Монако
22:00 Бенфіка – Болонья
22:00 Боруссія Д – Барселона
22:00 Ювентус – Манчестер Сіті
22:00 Мілан – Црвена Звєзда
22:00 Феєноорд – Спарта
22:00 Штутгарт – Янг Бойз
Нагадаємо, у вчорашніх матчах, з результатами яких можна ознайомитися ТУТ, особливих сенсацій не сталося. Український Шахтар добре почав гру з Баварією, але мюнхенці переломили хід гри і здобули розгромну перемогу (5:1).