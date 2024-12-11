Боруссія Д прийме Барселону, Манчестер Сіті на виїзді зіграє з Ювентусом у 6 турі Ліги чемпіонів

У середу, 11 грудня, відбудуться 9 матчів 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Найцікавіший поєдинок пройде у німецькому Дортмунді, де місцева Боруссія прийматиме Барселону.

Також досить солідний матч має відбутися між Ювентусом та Манчестер Сіті. Англійський клуб не вигравав 7 матчів поспіль, потім таки здолав Ноттінгем, але знову оступився в АПЛ.

Арсенал Зінченка вдома протестує Монако. Бенфіка, за яку грає ще один представник збірної України Анатолій Трубін, на власному полі протистоятиме Болоньї.

Ліга чемпіонів-2024/25 – основний раунд

6 тур, 11 грудня

19:45 Атлетико – Слован

19:45 Лілль – Штурм

22:00 Арсенал – Монако

22:00 Бенфіка – Болонья

22:00 Боруссія Д – Барселона

22:00 Ювентус – Манчестер Сіті

22:00 Мілан – Црвена Звєзда

22:00 Феєноорд – Спарта

22:00 Штутгарт – Янг Бойз

Нагадаємо, у вчорашніх матчах, з результатами яких можна ознайомитися ТУТ, особливих сенсацій не сталося. Український Шахтар добре почав гру з Баварією, але мюнхенці переломили хід гри і здобули розгромну перемогу (5:1).