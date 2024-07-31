Динамо перемогло Партизан та вийшло в наступний етап: результати 2 раунду кваліфікації ЛЧ

У середу, 31 липня відбулися матчі-відповіді 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Зокрема, київське Динамо впевнено перемогло сербський Партизан на виїзді та пройшло у наступний етап, де підопічні Олександра Шовковського зустрінуться із шотландським Рейнджерсом.

Ліга чемпіонів-2024/25

2 кваліфікаційний раунд

Матчі-відповіді, 31 липня

РФС (Латвія) — Буде-Глімт (Норвегія) 1:3 (1:1)

Перший матч: 0:4

Голи: 1:0 - 14 Ікауньєкс, 1:1 - 40 Гауге, 1:2 - 82 Салтнес, 1:3 - 88 Гег

Мідтьюланн (Данія) — Санта Колома (Андорра) 1:0 (0:0)

Перший матч: 3:0

Гол: 1:0 - 72 Осоріо

Партизан (Сербія) — Динамо Київ (Україна) 0:2 (0:1)

Перший матч: 2:6

Голи: 0:1 - 17 Ярмоленко, 0:2 - 68 Ванат (пен.)

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — Стяуа (Румунія) 0:1

Перший матч: 1:1

Гол: 0:1 - 90 Батен

Також сьогодні відбудеться ще кілька матчів 2 раунду кваліфікації ЛЧ:

21:30 Ягеллонія (Польща) — Паневежис (Литва)

21:45 Динамо Мінськ (Білорусь) — Лудогорець (Болгарія)

22:00 Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — ПАОК (Греція)

Зазначимо, що донецький Шахтар розпочне виступи в Лізі чемпіонів-2024/25 з групового етапу.